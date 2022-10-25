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Які послуги для
пенсіонерів доступні в Дії

Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 09:00

Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії

Пропонуємо до обговорення:
Зараз у мобільному застосунку «Дія» є 14 документів і 23 послуги, а на вебпорталі є величезна кількість інших послуг. На порталі також є послуги, які стануть у пригоді українським пенсіонерам.

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Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 09:00

У меня в дие, нет ничего полезного для пенсионера! Или я не понимаю, как их найти.
nata_zp77
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:59

повністю згодна, також нічого корисного в дії, я пенсіонерка, мені 62 роки
lyudmila251260
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:07

Всё есть, благодарю, давно ожидаемо. Мне 65, пользуюсь с удовольствием! Вот бы ещё пенсию подтянуть хотя бы до прожиточного минимума, а то получается парадокс, "живёшь" ниже минимума...
checksg
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:14

Re: Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії

Нещодавно нарешті додали пенсійне посвідчення, але його не признає більшість маршрутчиків.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:17

Re: Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії

Дюрі-бачі написав:Нещодавно нарешті додали пенсійне посвідчення, але його не признає більшість маршрутчиків.
Хто він такий, той маршрутчик, що не визнає? Аін і паперовий може не визнавати - то його особисті проблеми. Вихід - хай викликає поліцію, яущо щось йому не подобається
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:19

GALeon Випадків щоб невизнавали паперовий в мами не було, а Дію 2 з 3 разів не прийняли, вона більше не пробувала.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:51

Re: Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії

Дюрі-бачі написав:GALeon Випадків щоб невизнавали паперовий в мами не було, а Дію 2 з 3 разів не прийняли, вона більше не пробувала.
На підставі чого не прийняли?
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:55

GALeon На підставі небажання приймати. "Показуйте нормальне посвідчення, або платіть"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:04

Re: Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії

Дюрі-бачі написав:GALeon На підставі небажання приймати. "Показуйте нормальне посвідчення, або платіть"
Там може сказати, що треба стрибати навколо маршрутки на одній нозі
GALeon
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