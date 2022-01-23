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Уряд у 2023 році на чверть
зменшить витрати...

Уряд у 2023 році на чверть зменшить витрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 10:11

Уряд у 2023 році на чверть зменшить витрати...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів у 2023 році зменшить витрати на оплату працівників бюджетного сектору на 27%.

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Уряд у 2023 році на чверть зменшить витрати на бюджетників: що планують «урізати»
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 10:11

А ще не завадило б встановити гранічну планку для суддів, депутатів..наприклад у 50 тис. гривень.Та для місцевої "братії" різних керівників комунальних підпрємств, відділів тощо...
В уряді навіть не уявляють яку зарплатню отримує керівний склад різних..Водоканалів, Тепломереж ...Там вистачить на весь військовий бюджет воюючеї країни.
Нема чого жирувати під час війни....
leoiskander
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