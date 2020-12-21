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Форумчани року 2023
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Додано: Пон 18 гру, 2023 10:17
За 11.12.2023 - 17.12.2023
Сибарит - наибольшее количество +1
s17012017 - сообщение с наибольшим количеством +1
Прохожий - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1
Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
rjkz
Shaman
mustbe
s17012017
ВЕСЕЛЬЧАК У
jump
Дюрі-бачі
freeze
kingkongovets
Топ-10 по второму пункту:
s17012017 Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
ВЕСЕЛЬЧАК У Сообщение
Сибарит Сообщение
jump Сообщение
freeze Сообщение
Сибарит Сообщение
Топ по третьему пункту:
Прохожий
somilitark
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Додано: Вів 26 гру, 2023 10:19
За 18.12.2023 - 24.12.2023
Сибарит - наибольшее количество +1
Сибарит - сообщение с наибольшим количеством +1
Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
gonchik74
bamper
Искатель
fler
rjkz
Vert
kingkongovets
ЗІС-5
Дюрі-бачі
Топ-10 по второму пункту:
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
gonchik74 Сообщение
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:43
За 25.12.2023 - 28.12.2023
Сибарит - наибольшее количество +1
Сибарит - сообщение с наибольшим количеством +1
moveton - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1
Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
bamper
копейка
Успіх
Realist
WallNutPen
Faceless
baraka
UA
Дюрі-бачі
Топ-10 по второму пункту:
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
копейка Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Realist Сообщение
Успіх Сообщение
bamper Сообщение
Топ по третьему пункту:
moveton
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:28
За підсумком 2023 року визначені наступні переможці.Найпопулярніший автор
- СибаритНайкращий допис
- СибаритНайбільша кількість корисних посилань
у форумі на сторінки порталу Finance.UA які мають +1 FinTech
Вітаємо переможців!
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Ірина_
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:30
Ось і минув 2023 рік...
Для кожного з нас він був по своєму важким, але те, що в сучасних реаліях повномасштабної війни з окупаційними військами «братського народу» ми вижили і маємо можливість зустріти Новий, 2024 рік, це безумовно найкраще, що може бути в нашому сьогоденні. Ми, українці, співчуваємо кожній втраті, радіємо кожному поповненню та стараємось максимально підтримати всіх, кому підтримка так необхідна!
Шановні форумчани, щиро сподіваюсь, що кожен день у Новому році, році Зеленого дерев’яного дракона, буде приносити Вам тільки позитивні емоції, незабутні події, приємні новини та стабільний курс… Нехай Ваші статки примножаться удвічі, посмішки утричі, а ПЕРЕМОГА прийде в десять раз швидше ніж ми на це сподіваємося!!!
Бажаю усім хто боронить нашу Незалежність, «щоб шаблі не брали і кулі минали голівоньки наші!», усім форумчанам висловлю вдячність за Вашу активність, розуміння та проукраїнську позицію!
Всім зичу здоров’я, наснаги та чекаю зустрічі в Новому році!
Ви найкращі !!!
Слава Україні! Слава Нації!!! Слава ЗСУ!!!
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Ірина_
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- Повідомлень: 3839
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- Подякував: 953 раз.
- Подякували: 1941 раз.
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