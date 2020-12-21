RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Конкурси на Finance.UA
/
Форумчани року 2023

Форумчани року 2023
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 10:17

Re: Форумчани року 2023

За 11.12.2023 - 17.12.2023
Сибарит - наибольшее количество +1
s17012017 - сообщение с наибольшим количеством +1
Прохожий - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
rjkz
Shaman
mustbe
s17012017
ВЕСЕЛЬЧАК У
jump
Дюрі-бачі
freeze
kingkongovets

Топ-10 по второму пункту:
s17012017 Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
ВЕСЕЛЬЧАК У Сообщение
Сибарит Сообщение
jump Сообщение
freeze Сообщение
Сибарит Сообщение

Топ по третьему пункту:
Прохожий
somilitark
moveton
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6044
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 10:19

Re: Форумчани року 2023

За 18.12.2023 - 24.12.2023
Сибарит - наибольшее количество +1
Сибарит - сообщение с наибольшим количеством +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
gonchik74
bamper
Искатель
fler
rjkz
Vert
kingkongovets
ЗІС-5
Дюрі-бачі

Топ-10 по второму пункту:
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
gonchik74 Сообщение
fler Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Искатель Сообщение
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6044
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:43

Re: Форумчани року 2023

За 25.12.2023 - 28.12.2023
Сибарит - наибольшее количество +1
Сибарит - сообщение с наибольшим количеством +1
moveton - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
bamper
копейка
Успіх
Realist
WallNutPen
Faceless
baraka
UA
Дюрі-бачі

Топ-10 по второму пункту:
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
копейка Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Realist Сообщение
Успіх Сообщение
bamper Сообщение

Топ по третьему пункту:
moveton
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6044
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:28

За підсумком 2023 року визначені наступні переможці.
Найпопулярніший автор - Сибарит
Найкращий допис - Сибарит
Найбільша кількість корисних посилань у форумі на сторінки порталу Finance.UA які мають +1 FinTech

Вітаємо переможців!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3839
З нами з: 14.09.13
Подякував: 953 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:30

Ось і минув 2023 рік...
Для кожного з нас він був по своєму важким, але те, що в сучасних реаліях повномасштабної війни з окупаційними військами «братського народу» ми вижили і маємо можливість зустріти Новий, 2024 рік, це безумовно найкраще, що може бути в нашому сьогоденні. Ми, українці, співчуваємо кожній втраті, радіємо кожному поповненню та стараємось максимально підтримати всіх, кому підтримка так необхідна!

Шановні форумчани, щиро сподіваюсь, що кожен день у Новому році, році Зеленого дерев’яного дракона, буде приносити Вам тільки позитивні емоції, незабутні події, приємні новини та стабільний курс… Нехай Ваші статки примножаться удвічі, посмішки утричі, а ПЕРЕМОГА прийде в десять раз швидше ніж ми на це сподіваємося!!!

Бажаю усім хто боронить нашу Незалежність, «щоб шаблі не брали і кулі минали голівоньки наші!», усім форумчанам висловлю вдячність за Вашу активність, розуміння та проукраїнську позицію!
Всім зичу здоров’я, наснаги та чекаю зустрічі в Новому році!
Ви найкращі :wink: !!!
Слава Україні! Слава Нації!!! Слава ЗСУ!!!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3839
З нами з: 14.09.13
Подякував: 953 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор, flom

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форумчани року 2022 1 ... 5, 6, 7
Модератор » Пон 10 січ, 2022 10:37
60 115175
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 гру, 2022 20:16
Ірина_
Форумчани року 2021 1 ... 13, 14, 15
Модератор » Пон 11 січ, 2021 10:18
149 272193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 гру, 2021 20:51
V2
Форумчани року 2020 1 ... 5, 6, 7
Модератор » Сер 08 січ, 2020 10:25
62 144204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 22:07
orest

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.