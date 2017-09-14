Shaman написав:ЛАД написав:Shaman написав:-----------------------------
Banderlog
.........
головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)
-----------------------------
Бандерлог, я бачу ти теж вмієш перекручувати? це вміють всі руськофіли?
але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.
а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.
але я без жартів вважаю, що в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш", чи не так? а навпаки, аналізую та будую системи, які зменшують можливість зловживань - повністю напевне це й не побореш, в нас зараз так точно, можна лише обмежити.
Ну и?
Все системы контроля не помешали хищениям в Энергоатоме.
Почему такое доверие к Стерненко, у которого никаких систем контроля? На чём оно основано?
И ещё вопрос.
Те, кто в Энергоатоме воровал, тоже отвечали: "в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш"?
Вы, вроде, всё время против личных выпадов, но в последнее время у вас это почти в каждом посте. Так же, как "руськофільство" и аналогичное.
коли припинете використовувати слово "пропагандист" в кожному дописі стосовно мене, тоді можливо прислухаємось до ваших побажань щодо особистотей. а до цього не витрачайте час зі своїм пеньком в оці
Устал я от вас...
Пропагандист, вроде, вполне уважаемая профессия. И личность это никак не характеризует.
В отличие от ваших выпадов. И даже ИРПпИ тоже личность не характеризует, а только методы и уровень. И в ответе Hotab"у вы фактически сами признались, что вы здесь выступаете пропагандистом.
Тут вы просто соврамши. И не впервые.а руськофільство - так це констатація факту. я ж вам питав декілька раз - в чому зараз перевага союзу з Рашею? окрім російською мови. жодного разу не відповіли, але вперто штовхаєте туди країну.
Я не раз писал, что шансы на прогресс у нас есть только в союзе с Европой. Ориентация на РФ обрекает нас на застой и дальнейшее отставание.
Я, в свою очередь, не понимаю, что вы не поняли об Энергоатоме.про Енергоатом не зрозумів допис - stm впливає? але вона хоч притримується логіки, хоча й своєрідної, а увас просто незрозуміле речення. про вирішувати питання це було Бандерлогу, гадаю він зрозумів
якраз в нас біда з системами контролю. одна з таких систем - наглядові ради. й здається, ви з тих, хто теж проти рад. в Енергоатомі цю раду саботували - на відміну від Укренерго. але парадокс нашої держави - Кудрицький отримав підозру за те, що не хотів лягати під цю ж команду... відчуваєте різницю, кого доганяє НАБУ й кого ДБР?
Что там воровали, несмотря на контроль?
А контроль там не только со стороны наглядової ради.
То, что "в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би" вы написали Бандерлогу, я понял (это, кстати, тоже "переход на личности"). На это и ответил. Неужели не поняли?
По смыслу близко к: "Вор кричит - держи вора!" Просто не захотел написать так грубо и прямолинейно.
Угу.а питання довіри воно таке - ви ж Стерненко поливаєте брудом? а якого? ви його знаєте? десь перетинались? за те, що зарізав гівнюка, що напав на нього з ножем? в США перестріляв би нападників всі три рази - й була б оборона. ви забуваєте - на НЬОГО НАПАЛИ, він захищався...
Бежал стометровку, чтобы убить - "защищался".
И я помню, что ещё тогда писал о Стерненко freeze. Простите, я ему больше доверяю. И много другого, что его характеризует.
Это комментировать не буду. Вы или, действительно, ничего не понимаете, или неумно притворяетесь.я ж забув - ви ж переймаєтесь за тих нещасних з автоматами та дронами в Ріо, яких теж чомусь поліція застрелила
P.s. С причинами, по которым Европа побаивается дать нам росс. деньги, надеюсь, вы поняли? И что это имеет слабое отношение к "уважению к закону"?
P.p.s. Хотел написать Hotab"у, а потратил время на вас. А сейчас уже поздно, спать хочется. А хотел написать подробнее.