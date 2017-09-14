RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15831158321583315834
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 00:33

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:-----------------------------
Banderlog
.........
головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)
-----------------------------
Бандерлог, я бачу ти теж вмієш перекручувати? це вміють всі руськофіли? :lol:

але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.

а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.

але я без жартів вважаю, що в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш", чи не так? а навпаки, аналізую та будую системи, які зменшують можливість зловживань - повністю напевне це й не побореш, в нас зараз так точно, можна лише обмежити.

Ну и?
Все системы контроля не помешали хищениям в Энергоатоме.
Почему такое доверие к Стерненко, у которого никаких систем контроля? На чём оно основано?
И ещё вопрос.
Те, кто в Энергоатоме воровал, тоже отвечали: "в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш"?
Вы, вроде, всё время против личных выпадов, но в последнее время у вас это почти в каждом посте. Так же, как "руськофільство" и аналогичное.

коли припинете використовувати слово "пропагандист" в кожному дописі стосовно мене, тоді можливо прислухаємось до ваших побажань щодо особистотей. а до цього не витрачайте час зі своїм пеньком в оці ;)

Устал я от вас...
Пропагандист, вроде, вполне уважаемая профессия. И личность это никак не характеризует.
В отличие от ваших выпадов. И даже ИРПпИ тоже личность не характеризует, а только методы и уровень. И в ответе Hotab"у вы фактически сами признались, что вы здесь выступаете пропагандистом.

а руськофільство - так це констатація факту. я ж вам питав декілька раз - в чому зараз перевага союзу з Рашею? окрім російською мови. жодного разу не відповіли, але вперто штовхаєте туди країну.
Тут вы просто соврамши. И не впервые.
Я не раз писал, что шансы на прогресс у нас есть только в союзе с Европой. Ориентация на РФ обрекает нас на застой и дальнейшее отставание.

про Енергоатом не зрозумів допис - stm впливає? але вона хоч притримується логіки, хоча й своєрідної, а увас просто незрозуміле речення. про вирішувати питання це було Бандерлогу, гадаю він зрозумів 8)

якраз в нас біда з системами контролю. одна з таких систем - наглядові ради. й здається, ви з тих, хто теж проти рад. в Енергоатомі цю раду саботували - на відміну від Укренерго. але парадокс нашої держави - Кудрицький отримав підозру за те, що не хотів лягати під цю ж команду... відчуваєте різницю, кого доганяє НАБУ й кого ДБР?
Я, в свою очередь, не понимаю, что вы не поняли об Энергоатоме.
Что там воровали, несмотря на контроль?
А контроль там не только со стороны наглядової ради.
То, что "в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би" вы написали Бандерлогу, я понял (это, кстати, тоже "переход на личности"). На это и ответил. Неужели не поняли?
По смыслу близко к: "Вор кричит - держи вора!" Просто не захотел написать так грубо и прямолинейно.

а питання довіри воно таке - ви ж Стерненко поливаєте брудом? а якого? ви його знаєте? десь перетинались? за те, що зарізав гівнюка, що напав на нього з ножем? в США перестріляв би нападників всі три рази - й була б оборона. ви забуваєте - на НЬОГО НАПАЛИ, він захищався...
Угу.
Бежал стометровку, чтобы убить - "защищался".
И я помню, что ещё тогда писал о Стерненко freeze. Простите, я ему больше доверяю. И много другого, что его характеризует.

я ж забув - ви ж переймаєтесь за тих нещасних з автоматами та дронами в Ріо, яких теж чомусь поліція застрелила ;)
Это комментировать не буду. Вы или, действительно, ничего не понимаете, или неумно притворяетесь.

P.s. С причинами, по которым Европа побаивается дать нам росс. деньги, надеюсь, вы поняли? И что это имеет слабое отношение к "уважению к закону"?

P.p.s. Хотел написать Hotab"у, а потратил время на вас. А сейчас уже поздно, спать хочется. А хотел написать подробнее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37507
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5374 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 00:39

а що думає Лінкольн

  stm написав:
  UA написав:Клуб дітей Кучми виставив Зеленському ультиматум...
Самі собі ультиматум?
Вирішили очолити антизеленогнидський заколот?

ЛАД, скажіть що ви тут все зрозуміли. Бо я відчуваю якусь конкуренцію ребусами. А я прям дуже не люблю конкурентів :lol:

Тут без Алли Борісовни не розібратися, а що думає Лінкольн?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41483
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 00:50

  budivelnik написав:Пару сторінок назад ЛАД дуже плакав що в нас пуйло знищило 10% житлового фонду
Пару десятків сторінок назад ЛАД ще сильніше лив сльози по питанню демографії(зменшення населення України після війни на 20%)

ЛАД ти хоч розумієш що тут
Труси-Хрестик?
Бо зменшення розміру житлового фонду на 10%
з одночасним зменшенням населення на 20%
=покращенню житлових умов населення.
Во-первых, я не плакал, а просто написал.
Во-вторых, я понимаю, что для человека, который проповедует принцип: "Меньше народу - больше кислороду", - и считает, что с уменьшением населения ВВП вырастет, "слёзы" могут быть только "крокодиловыми". "Подумаешь, потеряли 20% населения. Да кому они нужны?"
В третьих, я понимаю, что с арифметикой у вас всё в порядке, но дальше вы не продвинулись.
Вы не предполагаете, что жильё потерять могли одни, а уехать другие?
Например, тут писали о львовянах, которые в Германии получают свои (точнее, немецкие) 560 евро, а здесь сдают свои квартиры и имеют на этом неплохой доход?
Те, кто уехал, остаются собственниками своих квартир и заселить в них нуждающихся не получится. Не советские времена.
Так что "средняя температура по больнице" улучшится, а вот куда селить тех, у кого разрушено 10%, будет некуда. И тех, кто не захочет оставаться в оккупации, тоже. А я там писал, что государство должно позаботиться о своих гражданах, которых не смогло защитить. Как минимум, забрать их из оккупации и обеспечить их жильём и работой.

Можете и дальше писать о "росте жиров в масле".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37507
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5374 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 07:17

  stm написав:
  Banderlog написав: я не любитель юмору сценарістів з телесеріалу свати. Краску вони перепутали... на ракетному виробництві

Ні, фарбу вони не переплутали. Це 80 левел гри "подъеби ранимого скрепного". 8)
сильно вийшло, потужно мільярд дерев мільярд снарядів, фламінго з паляницею) скрєпні ридають
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3949
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 07:27

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.

а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.
в ммм теж все було на партнерській довірі.)
Не надо нам рожевих поні в фігвамах малювати, дядя фьодор, я в дєтсвє буратіну дивився і незнайку на лунє...)

й хто там для тебе взірець зрозуміло :lol:

про державні закуплі вже не сперечаєтесь? ти ж там в обленерго краще мене розумієш, як це працює ;)

ммм - це піраміда. а коли ти збираєш гроші на добровольчих засадах - то довіра це основне. втратив довіру - й збори закінчилися... тому не треба накидати на волонтерів... будуть факти, як в цього Гусакова - тоді поговоримо...

Там і накидати нічого не треба, мова не про волонтерів а про "собіратєлєй" в них закупівлі безконтрольні це факт а те що їм можно більше довіряти ніжукроборонпрому це не факт. Це ваше припущення, безпідставне.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3949
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15831158321583315834
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 154441
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 350355
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1041441
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.