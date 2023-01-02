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Виїзд за кордон: повний перелік
документів, які потрібно...

Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:02

Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Всі здорові чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни.

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Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно мати українцям
R2
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