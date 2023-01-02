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Виїзд за кордон: повний перелік
документів, які потрібно...

Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:02

Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Всі здорові чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни.

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Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно мати українцям
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:41

Уже который (не год даже) - которую эпоху ругают крепостное право!
Но и тогда, говорят, был "Юрьев день". А тут?..
Беззаконие, бесправие.
fKonstantin
 
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Интересно, какой бюджет этого проекта и нужно ли это было во время войны...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:22

  fKonstantin написав:Уже который (не год даже) - которую эпоху ругают крепостное право!
Но и тогда, говорят, был "Юрьев день". А тут?..
Беззаконие, бесправие.


"Це НЕ означає, що всі здорові чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни.
Бо ніяких додаткових обменень НЕ приймалось.
В указі про війсковий стан сказано, що обмеження МОЖУТЬ вводитися (але не вводились)
Також в Конституції сказано, що можна обмажувати, і що неможна, і в якому порядку - нічого з того не приймалось.
Відсутність обмежень підтверджує виїзд всяких Арестовичів, Кошевих і т.д.

Посилання на якийсь лист якогось начальника з ДПСУ - можна слати куди подалі. З яких пір лист якогось прикордонника став вище Конституції та Законів? І знову ж таки - чтому він не діє для Арестовичів, 95-кварталу і т.д.?
CasseroleHead
 
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