Під час відключень електропостачання в Україні страждає і стільниковий зв'язок.
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Як підключитися до мобільного Інтернету за відсутності світла: топ 5 способів
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Додано: Чет 05 січ, 2023 15:14
Як підключитися до мобільного Інтернету за відсутності...
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Як підключитися до мобільного Інтернету за відсутності світла: топ 5 способів
Додано: Чет 05 січ, 2023 15:14
Шо за бред написан в статье?
1ое - вообще чушь собачья!
2ое - на оборот 3g при перебоях элетричества работает намного стабильнее - и не такой уж 3g медленный - без проблем можно смотреть видео, а вот при влюченном 4g идут постоянные перебои! Чем старше поколение связи - тем меньше зона покрытия - но вот на 2g интернет практически не работает... так что при отключениях приоритет 3g без вариантов.
Про другие советы можно найти в сети инфу - самое первое что следует сделать - это отключить автозагрузку видео и картинок в месенджерах.
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