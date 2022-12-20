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Чи можна ламінувати
документи: відповідь юристів

Чи можна ламінувати документи: відповідь юристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:44

Чи можна ламінувати документи: відповідь юристів

Пропонуємо до обговорення:
В умовах війни питання відновлення документів постає особливо гостро, бо займає чимало часу. У свою чергу українці все частіше цікавляться можливостями захисту документів від зовнішніх впливів.

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Чи можна ламінувати документи: відповідь юристів
R2
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