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Чи можна ламінувати документи: відповідь юристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:44
Пропонуємо до обговорення:
В умовах війни питання відновлення документів постає особливо гостро, бо займає чимало часу. У свою чергу українці все частіше цікавляться можливостями захисту документів від зовнішніх впливів.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:44
Частіше за все доводиться ламінувати свідоцтво про народження та свідоцтво про шлюб. Чому б тоді не зробити ці документи якісно та з розрахунком на багаторазове їх копіювання та зручне перевезення без згортання? А не створювати проблем людям.
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