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Перехід на євро: порівняння
Польщі та Литви (інфографіка)

Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:32

Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на Business Insider.

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Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:32

Хорватія с 1 січня перейшла на євро. На карті має бути синього кольору. Мабуть стара стаття і стара карта.
Vial
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Модератори: Ірина_, Модератор

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