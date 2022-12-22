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Нова пошта на міжнародному
ринку: що заборонено...

Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:54

Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено...

Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта виходить на міжнародний ринок. Компанія відкрила уже друге повноцінне відділення за кордоном — у Польщі. Однак треба зважати на додаткові правила, надсилаючи посилку за кордон.

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Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено надсилати за кордон
R2
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