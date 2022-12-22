Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта виходить на міжнародний ринок. Компанія відкрила уже друге повноцінне відділення за кордоном — у Польщі. Однак треба зважати на додаткові правила, надсилаючи посилку за кордон.
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Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено надсилати за кордон
R2
Робот новин
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:55
Информация не соответствует действительности . Вчера отправляла посылку в Польшу весом до 2 кг - стоимость 450 грн. А продукты не разрешили пересылать ни какие ,даже чай в заводской упаковке.
finuser535
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Додано: Суб 07 січ, 2023 15:17
finuser535 написав:Информация не соответствует действительности . Вчера отправляла посылку в Польшу весом до 2 кг - стоимость 450 грн....
щось задорого, як для неадресної доставки
https://novaposhta.ua/delivery_to_Polan ... =topbanner
GALeon
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