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Долар та євро втрачають свою
актуальність? Які валюти...

Долар та євро втрачають свою актуальність? Які валюти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:27

Долар та євро втрачають свою актуальність? Які валюти...

Пропонуємо до обговорення:
Долар і євро мають досить нестабільний курс через події у світі. Тому поки вони є ризикованим варіантом для вкладень. Саме тому більшість українців обирають максимально надійні валюти.

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Долар та євро втрачають свою актуальність? Які валюти будуть більш надійними у 2023 році
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:28

Напишите про уровень инфляции "чудо валют" по сравнению с долларом и евро за 20, 21 и 22 год. И сразу станет всё понятно. Все как с евро и /или прямая пропорция с долларом. Лучше смотрите в сторону юаня
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:34

Рівень аналітики у статті вражає! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Якісь студенти-філологи без найменших знань у економіці косять під копірайтерів, а Фінанс.юа передруковує.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 07:18

Re: Долар та євро втрачають свою актуальність? Які валюти...

Була кілька сотень Швейцарських франків. Курс справді хороший, але поміняти їх, на відміну від долара, можна далеко не на кожному кроці
Дюрі-бачі
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