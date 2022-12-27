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Не лише айтівці: кому в Україні
платять 40 тисяч гривень...

Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:49

Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можна знайти роботу та отримувати зарплату у розмірі 40 тис. грн і навіть більше. Причому це стосується не лише працівників сфери IT, свідчить статистика кадрового порталу Work.ua.

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Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень та більше
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:50

да уж трейдер
финдир и маркетинг дир

какой дир такой и зарплата
cohan
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