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Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 січ, 2023 13:49
Пропонуємо до обговорення:
В Україні можна знайти роботу та отримувати зарплату у розмірі 40 тис. грн і навіть більше. Причому це стосується не лише працівників сфери IT, свідчить статистика кадрового порталу Work.ua.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:50
да уж трейдер
финдир и маркетинг дир
какой дир такой и зарплата
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