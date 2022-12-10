Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє сплачувати податки та комуналку електронними грошима.
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Українці зможуть оплатити податки та комуналку електронними грошима: Рада ухвалила законопроєкт
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Додано: Нед 15 січ, 2023 16:59
Українці зможуть оплатити податки та комуналку...
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Дивися повний текст
Українці зможуть оплатити податки та комуналку електронними грошима: Рада ухвалила законопроєкт
Додано: Нед 15 січ, 2023 16:59
В частности, Рада приравняла счета электронных кошельков к счетам банков.
этого достаточно, остальное шум и мусор
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