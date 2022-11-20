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McLaren, Rolls-Royce та
Bugatti: ТОП-10 елітних авто,...

McLaren, Rolls-Royce та Bugatti: ТОП-10 елітних авто,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:40

McLaren, Rolls-Royce та Bugatti: ТОП-10 елітних авто,...

Пропонуємо до обговорення:
Сайт "ТопЖир" обрав найдорожчі авто, куплені українцями минулого року.

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McLaren, Rolls-Royce та Bugatti: ТОП-10 елітних авто, які купували українці у 2022 році (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:49

  ruslan42212 написав:хворі люди...

Колекціонер дорогих авто і картин https://my.ua/persons/robert-brovdi
зара в інфополі https://youtu.be/jTpEWecAkd4?t=81
Мизантрóп
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