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Що повинні встигнути зробити
ФОПи до кінця січня: крайні...

Що повинні встигнути зробити ФОПи до кінця січня: крайні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 05:30

Що повинні встигнути зробити ФОПи до кінця січня: крайні...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні всі фізичні особи-підприємці (ФОП), які самостійно здійснюють господарську діяльність, повинні обов'язково проводити бухгалтерський облік та своєчасно сплачувати податки. Інакше, за несвоєчасну сплату, нараховуватиметься штраф.

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Що повинні встигнути зробити ФОПи до кінця січня: крайні дати сплати податків
R2
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