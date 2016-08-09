RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Навіщо українцям потрібна
накопичувальна пенсійна...

Навіщо українцям потрібна накопичувальна пенсійна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:20

Навіщо українцям потрібна накопичувальна пенсійна...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні активно працюють над впровадженням другого рівня пенсійної системи — накопичувального. І для цього є дві основні причини.

Дивися повний текст
Навіщо українцям потрібна накопичувальна пенсійна система: відповідь Мінсоцполітики
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98675
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:21

Держава поступово скидає з себе усю відповідальність, перекладаючи її на плечі самих громадян.
вектор
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:25

Re: Навіщо українцям потрібна накопичувальна пенсійна...

Головна причина: потрібно якось відібрати гроші у працюючих українців на післявоєнну відбудову.

Я за накопичувальну систему, але не раніше ступу України до ЄС і переходу з гривні на євро.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 383
З нами з: 29.07.22
Подякував: 33 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям роздають готівку на оплату комуналки: як...
R2 » П'ят 30 гру, 2022 11:21
3 465
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 січ, 2023 12:17
5_10
"Сірі" телефони: з яких мобільних українцям краще не телефон
R2 » Вів 09 сер, 2016 22:10
6 2528
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 гру, 2022 18:29
zilukelena
Чому деяким українцям приходять «космічні» платіжки за...
R2 » Сер 14 гру, 2022 07:49
2 422
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 гру, 2022 23:45
lis3121

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3777)
20.01.2023 14:36
ТАСКОМБАНК (1387)
20.01.2023 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.