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Житлові масиви Києва забезпечили
потужними генераторами...

Житлові масиви Києва забезпечили потужними генераторами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 10:17

Житлові масиви Києва забезпечили потужними генераторами...

Пропонуємо до обговорення:
Столичний водоканал отримав від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) потужні генератори. Про це повідомляють «Коментарі» з посиланням на інформацію ПрАТ «Київводоканал».

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Житлові масиви Києва забезпечили потужними генераторами (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 10:17

Так що, запаси води можна вже не робити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 10:40

  Investor_K написав:Так що, запаси води можна вже не робити?

В условиях военной агрессии, лучше перебдеть чем недобдеть.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 11:29

Re: Житлові масиви Києва забезпечили потужними генераторами.

Investor_K написав:Так що, запаси води можна вже не робити?
Запаси пального тре робити
GALeon
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