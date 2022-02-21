Столичний водоканал отримав від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) потужні генератори. Про це повідомляють «Коментарі» з посиланням на інформацію ПрАТ «Київводоканал».
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Житлові масиви Києва забезпечили потужними генераторами (фото)
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Додано: Вів 24 січ, 2023 10:17
Житлові масиви Києва забезпечили потужними генераторами...
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Житлові масиви Києва забезпечили потужними генераторами (фото)
Додано: Вів 24 січ, 2023 10:40
Додано: Вів 24 січ, 2023 11:29
Re: Житлові масиви Києва забезпечили потужними генераторами.
Запаси пального тре робити
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