Правоохоронці повідомили про підозру колишньому ректору столичного університету, який незаконно нарахував собі премії на 1,3 млн грн.
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У Києві оголосили підозру ексректору університету, який нарахував собі премій на ₴1,3 мільйона
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Додано: Сер 25 січ, 2023 10:57
У Києві оголосили підозру ексректору університету, який...
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У Києві оголосили підозру ексректору університету, який нарахував собі премій на ₴1,3 мільйона
Додано: Сер 25 січ, 2023 11:33
Re: У Києві оголосили підозру ексректору університету, який.
Також не зрозуміло, що означає - давав вказівки?
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