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Юрист відповів, коли
мають "взятися" за...

Юрист відповів, коли мають "взятися" за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:28

Юрист відповів, коли мають "взятися" за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні триває мобілізація, а наприкінці 2022-го року Кабмін ухвалив нові правила військового обліку. Серед нововведень - "візьмуться" за військовозобов'язаних чоловіків-українців, які перебувають за кордоном.

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Юрист відповів, коли мають \"взятися\" за військовозобов’язаних українців за кордоном
R2
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