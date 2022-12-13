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Юрист відповів, коли мають "взятися" за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 січ, 2023 17:28
Пропонуємо до обговорення:
В Україні триває мобілізація, а наприкінці 2022-го року Кабмін ухвалив нові правила військового обліку. Серед нововведень - "візьмуться" за військовозобов'язаних чоловіків-українців, які перебувають за кордоном.
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