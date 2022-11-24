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Понад 152 млн грн: Гороховський
розповів про збір на...

Понад 152 млн грн: Гороховський розповів про збір на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:13

Понад 152 млн грн: Гороховський розповів про збір на...

Пропонуємо до обговорення:
Загалом збір склав понад 152 мільйони гривень.

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Понад 152 млн грн: Гороховський розповів про збір на \"Ловців шахедів\"
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:13

ну что, лягушатники, съели?! теперь ни один не долетит!
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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