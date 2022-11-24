Загалом збір склав понад 152 мільйони гривень.
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Понад 152 млн грн: Гороховський розповів про збір на \"Ловців шахедів\"
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:13
Понад 152 млн грн: Гороховський розповів про збір на...
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Дивися повний текст
Понад 152 млн грн: Гороховський розповів про збір на \"Ловців шахедів\"
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