Законопроєкт про податкову реформу передадуть до Верховної Ради тільки після того, як її погодять з міжнародними партнерами.
Дивися повний текст
Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 січ, 2023 07:25
Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|