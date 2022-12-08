Київстар вкотре підвищує тарифи на мобільний зв'язок. Подорожчання торкнеться лінійки найпопулярніших тарифів.
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Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:18
Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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Дивися повний текст
Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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