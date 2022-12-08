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Київстар змінює популярні
тарифи з лютого

Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:18

Київстар змінює популярні тарифи з лютого

Пропонуємо до обговорення:
Київстар вкотре підвищує тарифи на мобільний зв'язок. Подорожчання торкнеться лінійки найпопулярніших тарифів.

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Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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можливість надсилати СМС це круто. епоха смартфонів, йопта
ruslan42212
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