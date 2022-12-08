Київстар вкотре підвищує тарифи на мобільний зв'язок. Подорожчання торкнеться лінійки найпопулярніших тарифів.
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Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:18
Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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Київстар змінює популярні тарифи з лютого
Додано: Пон 30 січ, 2023 15:43
Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого
️В кінці лютого компанія Lifecell перегляне ціни на актуальні тарифні плани
Нові ціни на базові умови
Просто Life - 160 грн
Смарт Life - 225 грн
Вільний Life - 325 грн
Вільний Life (регіональний) - 275 грн
Інтернет без меж - 175 грн
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:49
Что характерно, честно не утверждается, что от всех этих закупок Домашний Интернет будет работать, когда городского электричества нет. Он по факту и не работает. Во всяком случае в моей отдельной взятой одесской квартире. И мобильная связь не сказал бы, что теперь работает лучше, чем в двудневные отключения в ноябре. Скорее наоборот.
Додано: Пон 30 січ, 2023 20:43
таки да
при блекауте только Водафон
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