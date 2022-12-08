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Київстар змінює популярні
тарифи з лютого

Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:18

Київстар змінює популярні тарифи з лютого

Пропонуємо до обговорення:
Київстар вкотре підвищує тарифи на мобільний зв'язок. Подорожчання торкнеться лінійки найпопулярніших тарифів.

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Київстар змінює популярні тарифи з лютого
R2
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можливість надсилати СМС це круто. епоха смартфонів, йопта
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:43

Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого

️В кінці лютого компанія Lifecell перегляне ціни на актуальні тарифні плани

Нові ціни на базові умови

Просто Life - 160 грн

Смарт Life - 225 грн

Вільний Life - 325 грн

Вільний Life (регіональний) - 275 грн

Інтернет без меж - 175 грн
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:49

Что характерно, честно не утверждается, что от всех этих закупок Домашний Интернет будет работать, когда городского электричества нет. Он по факту и не работает. Во всяком случае в моей отдельной взятой одесской квартире. И мобильная связь не сказал бы, что теперь работает лучше, чем в двудневные отключения в ноябре. Скорее наоборот.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:43

  moveton написав:Что характерно, честно не утверждается, что от всех этих закупок Домашний Интернет будет работать, когда городского электричества нет. Он по факту и не работает. Во всяком случае в моей отдельной взятой одесской квартире. И мобильная связь не сказал бы, что теперь работает лучше, чем в двудневные отключения в ноябре. Скорее наоборот.


таки да
при блекауте только Водафон
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:34

GALeon вони єдині ( лайф) хто дає тарифну підписку на РІК ! оплачуєш рік і не паришся за підвищення тарифів + аз смішних 15 грн переносиш залишок хвилин та смс на наступний місяць, а при переході з іншого номера додатково дають знижку на абонплату !!!
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:35

Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого

!!! ВСі забувають що Київстар належить на 50% російським бізнесменам !!!!
yama
 
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