Київстар змінює популярні тарифи з лютого

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Что характерно, честно не утверждается, что от всех этих закупок Домашний Интернет будет работать, когда городского электричества нет. Он по факту и не работает. Во всяком случае в моей отдельной взятой одесской квартире. И мобильная связь не сказал бы, что теперь работает лучше, чем в двудневные отключения в ноябре. Скорее наоборот.
moveton написав:Что характерно, честно не утверждается, что от всех этих закупок Домашний Интернет будет работать, когда городского электричества нет. Он по факту и не работает. Во всяком случае в моей отдельной взятой одесской квартире. И мобильная связь не сказал бы, что теперь работает лучше, чем в двудневные отключения в ноябре. Скорее наоборот.
GALeon вони єдині ( лайф) хто дає тарифну підписку на РІК ! оплачуєш рік і не паришся за підвищення тарифів + аз смішних 15 грн переносиш залишок хвилин та смс на наступний місяць, а при переході з іншого номера додатково дають знижку на абонплату !!!
yama написав:GALeon вони єдині ( лайф) хто дає тарифну підписку на РІК ! оплачуєш рік і не паришся за підвищення тарифів + аз смішних 15 грн переносиш залишок хвилин та смс на наступний місяць, а при переході з іншого номера додатково дають знижку на абонплату !!!
Точно-точно. Ведь не существует Водафона, у которого для любого тарифного плана можно выбрать "Одразу за 12 місяців". У него, правда, странное понятие "1 міс. економії". Мой калькулятор говорит, что если абонплата расти не будет, то так дороже (хотя на контрактных тарифах таки дешевле).
Тем более не существует Lyca Mobile c четырьмя вариантами предоплаты от месяца до почти года и таки дающей скидку за опт. Соглашусь, всех плюсов сразу у них таки нет. Очень горюю, что на тарифном плане за 30 грн (а если за год, то и 24 грн) в месяц я не имею возможности заплатить ещё смешных 50-62% дополнительно, чтобы переносить остаток минут, которые и так девать некуда. Скидки на абонплату от перехода с другого номера нет, это да. Надеюсь, она обеспечивает в итоге цену дешевле, чем 24 грн в месяц.
yama написав:GALeon вони єдині ( лайф) хто дає тарифну підписку на РІК ! оплачуєш рік і не паришся за підвищення тарифів + аз смішних 15 грн переносиш залишок хвилин та смс на наступний місяць, а при переході з іншого номера додатково дають знижку на абонплату !!!
Точно-точно. Ведь не существует Водафона, у которого для любого тарифного плана можно выбрать "Одразу за 12 місяців". У него, правда, странное понятие "1 міс. економії". Мой калькулятор говорит, что если абонплата расти не будет, то так дороже.
Тем более не существует Lyca Mobile c четырьмя вариантами предоплаты от месяца до почти года и таки дающей скидку за опт. Соглашусь, всех плюсов сразу у них таки нет. Очень горюю, что на тарифном плане за 30 грн (а если за год, то и 24 грн) в месяц я не имею возможности заплатить ещё смешных 50-62% дополнительно, чтобы переносить остаток минут, которые и так девать некуда. Скидки на абонплату от перехода с другого номера нет, это да. Надеюсь, она обеспечивает в итоге цену дешевле, чем 24 грн в месяц.
на якій швидкості буде лайка ? в національному роумінгу 3g ? Щодо водафону ок , візьму на замітку , хоча "Хомяк" від лайфу теж нічого так ... Я таки реально на лайф 9 Гб фільм викачав при блекауті на ноутбук і подивився його , не те що я фанат просто було цікаво
yama написав:на якій швидкості буде лайка ? в національному роумінгу 3g ?
Не национальном, к сожалению. Работает на 3G Водафона. 4G ей не дают. И на Киевстаровский 3G я ей зацепиться не смог. Но в доблекаутные времена скорость приёма на 3G была ненамного меньше, чем на 4G (скорость отдачи - это совсем другой разговор, но кого она на мобиле интересует?). А в блекаутные один фиг у всех 4G если и принимается, то скорость на нём от дохлой до настолько никакой, что Телеграм принять сообщение не может. У меня сейчас есть и КС и Лайф (шаровый от Тенета) и Водафон и Лайка. Когда блекаут (а это минимум 6 часов через три) говорить о скорости - это издеваться. Хоть бы как-то пакеты проползали. И да, Лайфа это касается, если не в первую, то во вторую очередь. Тащить 9 гиг на скорости в хорошем случае в сотню-другую килобит в секунду? Блекаут здесь пока ещё раньше заканчивается