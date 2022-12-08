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Київстар змінює популярні
тарифи з лютого

Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:18

Київстар змінює популярні тарифи з лютого

Пропонуємо до обговорення:
Київстар вкотре підвищує тарифи на мобільний зв'язок. Подорожчання торкнеться лінійки найпопулярніших тарифів.

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Київстар змінює популярні тарифи з лютого
R2
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можливість надсилати СМС це круто. епоха смартфонів, йопта
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:43

Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого

️В кінці лютого компанія Lifecell перегляне ціни на актуальні тарифні плани

Нові ціни на базові умови

Просто Life - 160 грн

Смарт Life - 225 грн

Вільний Life - 325 грн

Вільний Life (регіональний) - 275 грн

Інтернет без меж - 175 грн
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:49

Что характерно, честно не утверждается, что от всех этих закупок Домашний Интернет будет работать, когда городского электричества нет. Он по факту и не работает. Во всяком случае в моей отдельной взятой одесской квартире. И мобильная связь не сказал бы, что теперь работает лучше, чем в двудневные отключения в ноябре. Скорее наоборот.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:43

  moveton написав:Что характерно, честно не утверждается, что от всех этих закупок Домашний Интернет будет работать, когда городского электричества нет. Он по факту и не работает. Во всяком случае в моей отдельной взятой одесской квартире. И мобильная связь не сказал бы, что теперь работает лучше, чем в двудневные отключения в ноябре. Скорее наоборот.


таки да
при блекауте только Водафон
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:34

GALeon вони єдині ( лайф) хто дає тарифну підписку на РІК ! оплачуєш рік і не паришся за підвищення тарифів + аз смішних 15 грн переносиш залишок хвилин та смс на наступний місяць, а при переході з іншого номера додатково дають знижку на абонплату !!!
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:35

Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого

!!! ВСі забувають що Київстар належить на 50% російським бізнесменам !!!!
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:56

  yama написав:GALeon вони єдині ( лайф) хто дає тарифну підписку на РІК ! оплачуєш рік і не паришся за підвищення тарифів + аз смішних 15 грн переносиш залишок хвилин та смс на наступний місяць, а при переході з іншого номера додатково дають знижку на абонплату !!!

Точно-точно. Ведь не существует Водафона, у которого для любого тарифного плана можно выбрать "Одразу за 12 місяців". У него, правда, странное понятие "1 міс. економії". Мой калькулятор говорит, что если абонплата расти не будет, то так дороже (хотя на контрактных тарифах таки дешевле).

И 3Mob с его годовым тарифным планом тоже нет.

Тем более не существует Lyca Mobile c четырьмя вариантами предоплаты от месяца до почти года и таки дающей скидку за опт. Соглашусь, всех плюсов сразу у них таки нет. Очень горюю, что на тарифном плане за 30 грн (а если за год, то и 24 грн) в месяц я не имею возможности заплатить ещё смешных 50-62% дополнительно, чтобы переносить остаток минут, которые и так девать некуда. Скидки на абонплату от перехода с другого номера нет, это да. Надеюсь, она обеспечивает в итоге цену дешевле, чем 24 грн в месяц.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:03

  moveton написав:
  yama написав:GALeon вони єдині ( лайф) хто дає тарифну підписку на РІК ! оплачуєш рік і не паришся за підвищення тарифів + аз смішних 15 грн переносиш залишок хвилин та смс на наступний місяць, а при переході з іншого номера додатково дають знижку на абонплату !!!

Точно-точно. Ведь не существует Водафона, у которого для любого тарифного плана можно выбрать "Одразу за 12 місяців". У него, правда, странное понятие "1 міс. економії". Мой калькулятор говорит, что если абонплата расти не будет, то так дороже.

И 3Mob с его годовым тарифным планом тоже нет.

Тем более не существует Lyca Mobile c четырьмя вариантами предоплаты от месяца до почти года и таки дающей скидку за опт. Соглашусь, всех плюсов сразу у них таки нет. Очень горюю, что на тарифном плане за 30 грн (а если за год, то и 24 грн) в месяц я не имею возможности заплатить ещё смешных 50-62% дополнительно, чтобы переносить остаток минут, которые и так девать некуда. Скидки на абонплату от перехода с другого номера нет, это да. Надеюсь, она обеспечивает в итоге цену дешевле, чем 24 грн в месяц.

на якій швидкості буде лайка ? в національному роумінгу 3g ? Щодо водафону ок , візьму на замітку , хоча "Хомяк" від лайфу теж нічого так ... Я таки реально на лайф 9 Гб фільм викачав при блекауті на ноутбук :) і подивився його , не те що я фанат просто було цікаво
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:21

  yama написав:на якій швидкості буде лайка ? в національному роумінгу 3g ?

Не национальном, к сожалению. Работает на 3G Водафона. 4G ей не дают. И на Киевстаровский 3G я ей зацепиться не смог. Но в доблекаутные времена скорость приёма на 3G была ненамного меньше, чем на 4G (скорость отдачи - это совсем другой разговор, но кого она на мобиле интересует?). А в блекаутные один фиг у всех 4G если и принимается, то скорость на нём от дохлой до настолько никакой, что Телеграм принять сообщение не может. У меня сейчас есть и КС и Лайф (шаровый от Тенета) и Водафон и Лайка. Когда блекаут (а это минимум 6 часов через три) говорить о скорости - это издеваться. Хоть бы как-то пакеты проползали.
И да, Лайфа это касается, если не в первую, то во вторую очередь. Тащить 9 гиг на скорости в хорошем случае в сотню-другую килобит в секунду? Блекаут здесь пока ещё раньше заканчивается 8)
moveton
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