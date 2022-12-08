Київстар змінює популярні тарифи з лютого

Додано: Пон 30 січ, 2023 23:21

yama написав: на якій швидкості буде лайка ? в національному роумінгу 3g ? на якій швидкості буде лайка ? в національному роумінгу 3g ?

Не национальном, к сожалению. Работает на 3G Водафона. 4G ей не дают. И на Киевстаровский 3G я ей зацепиться не смог. Но в доблекаутные времена скорость приёма на 3G была ненамного меньше, чем на 4G (скорость отдачи - это совсем другой разговор, но кого она на мобиле интересует?). А в блекаутные один фиг у всех 4G если и принимается, то скорость на нём от дохлой до настолько никакой, что Телеграм принять сообщение не может. У меня сейчас есть и КС и Лайф (шаровый от Тенета) и Водафон и Лайка. Когда блекаут (а это минимум 6 часов через три) говорить о скорости - это издеваться. Хоть бы как-то пакеты проползали.И да, Лайфа это касается, если не в первую, то во вторую очередь. Тащить 9 гиг на скорости в хорошем случае в сотню-другую килобит в секунду? Блекаут здесь пока ещё раньше заканчивается