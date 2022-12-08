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Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 січ, 2023 00:24
moveton написав:
скорость отдачи - это совсем другой разговор, но кого она на мобиле интересует
viber и другие месинджери для видеозвонков
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