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Київстар змінює популярні
тарифи з лютого

Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 00:24

Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого

  moveton написав:скорость отдачи - это совсем другой разговор, но кого она на мобиле интересует
viber и другие месинджери для видеозвонков
yama
 
Повідомлень: 4321
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