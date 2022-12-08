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Київстар змінює популярні
тарифи з лютого

Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 00:24

Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого

  moveton написав:скорость отдачи - это совсем другой разговор, но кого она на мобиле интересует
viber и другие месинджери для видеозвонков
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 07:57

Цей Київстар вже реально зашкалює з своїми тупими підннятями оплати на оплату.
50% людей після 60 років інтернетом в телефоні не користується.
Для чого додавати людям гігабайти інтернету якщо ті які є у тарифі не використовуються.
Над цим повинен антимонопольний комітет працювати, чи вони вже не отримують заробітню плату з державного бюджету???
dimapicak
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Модератори: Ірина_, Модератор

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