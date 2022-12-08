viber и другие месинджери для видеозвонков
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 січ, 2023 00:24
Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого
Додано: Вів 31 січ, 2023 07:57
Цей Київстар вже реально зашкалює з своїми тупими підннятями оплати на оплату.
50% людей після 60 років інтернетом в телефоні не користується.
Для чого додавати людям гігабайти інтернету якщо ті які є у тарифі не використовуються.
Над цим повинен антимонопольний комітет працювати, чи вони вже не отримують заробітню плату з державного бюджету???
|