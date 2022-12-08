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Київстар змінює популярні
тарифи з лютого

Київстар змінює популярні тарифи з лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 00:24

Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого

  moveton написав:скорость отдачи - это совсем другой разговор, но кого она на мобиле интересует
viber и другие месинджери для видеозвонков
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 07:57

Цей Київстар вже реально зашкалює з своїми тупими підннятями оплати на оплату.
50% людей після 60 років інтернетом в телефоні не користується.
Для чого додавати людям гігабайти інтернету якщо ті які є у тарифі не використовуються.
Над цим повинен антимонопольний комітет працювати, чи вони вже не отримують заробітню плату з державного бюджету???
dimapicak
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:36

  yama написав:
  moveton написав:скорость отдачи - это совсем другой разговор, но кого она на мобиле интересует
viber и другие месинджери для видеозвонков

Не моя тема, но частично соглашусь - для них имеет. Частично потому, что в хорошие времена, как у меня тут ещё сохранились измерения в SpeedTest, 3G на отдачу давал 4 Mb/s. Во времена похуже - 1 Mb/s. Для видео мобильного качества достаточно (тут кто-от недавно заявлял, что и ютуб смотреть этого достаточно). Ну а при блекаутах на любых операторах, если мессенджер пересылает хотя бы текст - это уже за счастье и 3G чаще работает лучше, чем 4G.

  dimapicak написав:Над цим повинен антимонопольний комітет працювати, чи вони вже не отримують заробітню плату з державного бюджету???

И что же именно должен делать антимонопольный комитет? Называть КС монополистом при наличии двух крупных конкурентов и пары-тройки мелких как-то и язык не поворачивается. Для тех, кому номер телефона дорог, как память, даже MNP организовали. Какого рожна вам ещё надо?

Что дороговизны КС - это всё зависит от того, как его готовить. КС борзеет, если ему регулярно платить: начинает рассказывать, что старый план уже не действует, поэтому валите на новый подороже, но ведь в нём же всего побольше. Но вот если не платить, то ситуация радикально меняется: начинают приходить предложения о бюджетных тарифных планах с половинной оплатой за первые месяцы, а то и шаровым первым месяцем. Например, до декабря прошлого года он меня постоянно упрашивал хоть что-то заплатить и перейти на тариф по 55 грн в месяц с половинной оплатой за первый. Потом стал предлагать на тариф по 75, что тоже не сказать, чтобы дороже, чем у хвалённого выше Лайфа. Но меня устраивает и дальше продолжать не платить: номер сохраняется, входящие звонки работают, могу звонить на бесплатные номера, а также на "любимый номер". У какого конкурента ещё есть такая шара?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:56

  dimapicak написав:Для чого додавати людям гігабайти інтернету якщо ті які є у тарифі не використовуються
вы очень правы. Тарифы надо разделить на две составляющих, минуты и мегабайты. Хочешь только минуты цена 25-150 грн (смотря какой пакет минут) хочешь мегабайты плати ещё 25-150 грн. В бизнес тарифе лайф есть за 199 грн 70+70 Гб без минут. Поставил интернет симку в роутер или 2й в смартфон и все ок. Первая симка может быть для звонков другого оператора, в зависимости куда звонишь. Зачем на ней интернет? Короче надо разделять интернет и звонки. Для некоторых интернет навязанная услуга. Мои родители пользовались домашним wifi хотя оба платили стоимость пакетов с интернетом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:25

  vitaliian написав:Короче надо разделять интернет и звонки. Для некоторых интернет навязанная услуга.

Кто мешает разделять? Причём, не забывая, что "пакет минут" - это тоже "навязанная услуга". А вдруг не всеми воспользуешься? Они ведь в конце месяца сгорают. Поэтому имеем в виду, что "тарифы надо разделить" покупателю (не монопольный продавец вообще-то никому ничего не обязан) и спокойно обслуживаемся в Лайке или ТриМобе на пакете без абонплаты и посекундной тарификацией звонков и мегабайт. И будет счастье без "навязанных услуг". Хотя и не факт, что дешевле :)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:34

  moveton написав:
  vitaliian написав:Короче надо разделять интернет и звонки. Для некоторых интернет навязанная услуга.

Кто мешает разделять? Причём, не забывая, что "пакет минут" - это тоже "навязанная услуга". А вдруг не всеми воспользуешься? Они ведь в конце месяца сгорают. Поэтому имеем в виду, что "тарифы надо разделить" покупателю (не монопольный продавец вообще-то никому ничего не обязан) и спокойно обслуживаемся в Лайке или ТриМобе на пакете без абонплаты и посекундной тарификацией звонков и мегабайт. И будет счастье без "навязанных услуг". Хотя и не факт, что дешевле :)
меня конечно возмущал пакет минут, после посекундной тарификации. Но минуты в пакете дешевые донельзя, потому что мало кто их полностью использует. У меня все контакты через Вайбер/телеграм, такси через приложение, и т.д. куда звонить?

Шановний абоненте! Ваш запит №хххх стосовно якості сигналу та покриття вирішено. Складність пов`язана з пошкодженням енергетичної інфраструктури України. Наразі є складнощі в роботі обладнання за адресою. Повноцінно роботу обслуговуючих БС буде відновлено після стабілізації роботи енергетичної інфраструктури. Терміни відсутні. Деталі: 5433 з номерів lifecell. Вдячні за довіру і співпрацю!
ежемесячно я плачу лайфу за полный безлимит, в тарифах никак не учтено что при отключениях света связь тоже падает
vitaliian
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  #<12
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