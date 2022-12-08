viber и другие месинджери для видеозвонков
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 січ, 2023 00:24
Re: Київстар змінює популярні тарифи з лютого
Додано: Вів 31 січ, 2023 07:57
Цей Київстар вже реально зашкалює з своїми тупими підннятями оплати на оплату.
50% людей після 60 років інтернетом в телефоні не користується.
Для чого додавати людям гігабайти інтернету якщо ті які є у тарифі не використовуються.
Над цим повинен антимонопольний комітет працювати, чи вони вже не отримують заробітню плату з державного бюджету???
Додано: Вів 31 січ, 2023 11:36
Не моя тема, но частично соглашусь - для них имеет. Частично потому, что в хорошие времена, как у меня тут ещё сохранились измерения в SpeedTest, 3G на отдачу давал 4 Mb/s. Во времена похуже - 1 Mb/s. Для видео мобильного качества достаточно (тут кто-от недавно заявлял, что и ютуб смотреть этого достаточно). Ну а при блекаутах на любых операторах, если мессенджер пересылает хотя бы текст - это уже за счастье и 3G чаще работает лучше, чем 4G.
И что же именно должен делать антимонопольный комитет? Называть КС монополистом при наличии двух крупных конкурентов и пары-тройки мелких как-то и язык не поворачивается. Для тех, кому номер телефона дорог, как память, даже MNP организовали. Какого рожна вам ещё надо?
Что дороговизны КС - это всё зависит от того, как его готовить. КС борзеет, если ему регулярно платить: начинает рассказывать, что старый план уже не действует, поэтому валите на новый подороже, но ведь в нём же всего побольше. Но вот если не платить, то ситуация радикально меняется: начинают приходить предложения о бюджетных тарифных планах с половинной оплатой за первые месяцы, а то и шаровым первым месяцем. Например, до декабря прошлого года он меня постоянно упрашивал хоть что-то заплатить и перейти на тариф по 55 грн в месяц с половинной оплатой за первый. Потом стал предлагать на тариф по 75, что тоже не сказать, чтобы дороже, чем у хвалённого выше Лайфа. Но меня устраивает и дальше продолжать не платить: номер сохраняется, входящие звонки работают, могу звонить на бесплатные номера, а также на "любимый номер". У какого конкурента ещё есть такая шара?
Додано: Вів 31 січ, 2023 11:56
вы очень правы. Тарифы надо разделить на две составляющих, минуты и мегабайты. Хочешь только минуты цена 25-150 грн (смотря какой пакет минут) хочешь мегабайты плати ещё 25-150 грн. В бизнес тарифе лайф есть за 199 грн 70+70 Гб без минут. Поставил интернет симку в роутер или 2й в смартфон и все ок. Первая симка может быть для звонков другого оператора, в зависимости куда звонишь. Зачем на ней интернет? Короче надо разделять интернет и звонки. Для некоторых интернет навязанная услуга. Мои родители пользовались домашним wifi хотя оба платили стоимость пакетов с интернетом.
Додано: Вів 31 січ, 2023 12:25
Кто мешает разделять? Причём, не забывая, что "пакет минут" - это тоже "навязанная услуга". А вдруг не всеми воспользуешься? Они ведь в конце месяца сгорают. Поэтому имеем в виду, что "тарифы надо разделить" покупателю (не монопольный продавец вообще-то никому ничего не обязан) и спокойно обслуживаемся в Лайке или ТриМобе на пакете без абонплаты и посекундной тарификацией звонков и мегабайт. И будет счастье без "навязанных услуг". Хотя и не факт, что дешевле
Додано: Вів 31 січ, 2023 12:34
меня конечно возмущал пакет минут, после посекундной тарификации. Но минуты в пакете дешевые донельзя, потому что мало кто их полностью использует. У меня все контакты через Вайбер/телеграм, такси через приложение, и т.д. куда звонить?
ежемесячно я плачу лайфу за полный безлимит, в тарифах никак не учтено что при отключениях света связь тоже падает
Зараз переглядають цей форум: vetalok і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|