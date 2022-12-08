Київстар змінює популярні тарифи з лютого

Додано: Вів 31 січ, 2023 11:36

yama написав: moveton написав: скорость отдачи - это совсем другой разговор, но кого она на мобиле интересует скорость отдачи - это совсем другой разговор, но кого она на мобиле интересует viber и другие месинджери для видеозвонков viber и другие месинджери для видеозвонков

dimapicak написав: Над цим повинен антимонопольний комітет працювати, чи вони вже не отримують заробітню плату з державного бюджету??? Над цим повинен антимонопольний комітет працювати, чи вони вже не отримують заробітню плату з державного бюджету???

Не моя тема, но частично соглашусь - для них имеет. Частично потому, что в хорошие времена, как у меня тут ещё сохранились измерения в SpeedTest, 3G на отдачу давал 4 Mb/s. Во времена похуже - 1 Mb/s. Для видео мобильного качества достаточно (тут кто-от недавно заявлял, что и ютуб смотреть этого достаточно). Ну а при блекаутах на любых операторах, если мессенджер пересылает хотя бы текст - это уже за счастье и 3G чаще работает лучше, чем 4G.И что же именно должен делать антимонопольный комитет? Называть КС монополистом при наличии двух крупных конкурентов и пары-тройки мелких как-то и язык не поворачивается. Для тех, кому номер телефона дорог, как память, даже MNP организовали. Какого рожна вам ещё надо?Что дороговизны КС - это всё зависит от того, как его готовить. КС борзеет, если ему регулярно платить: начинает рассказывать, что старый план уже не действует, поэтому валите на новый подороже, но ведь в нём же всего побольше. Но вот если не платить, то ситуация радикально меняется: начинают приходить предложения о бюджетных тарифных планах с половинной оплатой за первые месяцы, а то и шаровым первым месяцем. Например, до декабря прошлого года он меня постоянно упрашивал хоть что-то заплатить и перейти на тариф по 55 грн в месяц с половинной оплатой за первый. Потом стал предлагать на тариф по 75, что тоже не сказать, чтобы дороже, чем у хвалённого выше Лайфа. Но меня устраивает и дальше продолжать не платить: номер сохраняется, входящие звонки работают, могу звонить на бесплатные номера, а также на "любимый номер". У какого конкурента ещё есть такая шара?