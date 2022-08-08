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Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 лют, 2023 21:52
Пропонуємо до обговорення:
Нерухомість стала тією галуззю, яка постраждала від війни однією із перших. Адже нові проєкти будівництва зупинилися, а ціни на житло на початку повномасштабного вторгнення були нестабільними.
Дивися повний текст Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, — експерт
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Додано: Суб 04 лют, 2023 21:53
А дешевше буде?
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Investor_K
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Додано: Суб 04 лют, 2023 22:15
Investor_K
На вторичке ожидается еще проседание процентов на 15, спрос практически отсутствует
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75stasstas75
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Додано: Суб 04 лют, 2023 22:16
Investor_K написав:А дешевше буде?
Від'ємне здорожчення
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GALeon
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