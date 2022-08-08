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Лютий — останній місяць стабільних
цін на нерухомість, —...

Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 21:52

Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, —...

Пропонуємо до обговорення:
Нерухомість стала тією галуззю, яка постраждала від війни однією із перших. Адже нові проєкти будівництва зупинилися, а ціни на житло на початку повномасштабного вторгнення були нестабільними.

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Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, — експерт
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 21:53

А дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 22:15

Investor_K
На вторичке ожидается еще проседание процентов на 15, спрос практически отсутствует
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 22:16

Re: Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, —

Investor_K написав:А дешевше буде?
Від'ємне здорожчення
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 06:03

  GALeon написав:
Investor_K написав:А дешевше буде?
Від'ємне здорожчення

Подороєчає на -30%
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 09:44

експерт в початковій школі вчиться?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:08

Re: Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, —

Rainbow написав:експерт в початковій школі вчиться?
Вклався у бетонометри
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:12

Re: Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, —

Або на проценті сидить.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 14:05

Re: Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, —

Квартиру в Маріуполі поки що не продавати? ) В квітні дорожче буде?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 14:35

Re: Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, —

пора услугу GBO в квартиру, раз з газом дорожче
cohan
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