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Резніков назвав причину
скасування додаткових винагород...

Резніков назвав причину скасування додаткових винагород...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:45

Резніков назвав причину скасування додаткових винагород...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Резніков розповів у інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

Дивися повний текст
Резніков назвав причину скасування додаткових винагород окремим військовим
R2
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