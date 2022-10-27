Про це Резніков розповів у інтерв'ю одному з українських ЗМІ.
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Резніков назвав причину скасування додаткових винагород окремим військовим
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Додано: Вів 07 лют, 2023 20:45
Резніков назвав причину скасування додаткових винагород...
Пропонуємо до обговорення:
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Резніков назвав причину скасування додаткових винагород окремим військовим
Додано: Сер 08 лют, 2023 13:22
Тому Рєзніков і обкрадає захисників, щоб було "справедливо". Рівень цинізму зашкалює.
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:29
Re: Резніков назвав причину скасування додаткових винагород.
Що таке справедливість, де прописане це поняття у Законі?
І що таке "питання справедливості"?
То тепер будуть приймати рішення на основі "чуйки", чи "па панятіям"?
Додано: Сер 08 лют, 2023 16:49
Re: Резніков назвав причину скасування додаткових винагород.
Справедливости ради порядок по этой части давно навести пора надо было. Согласен, кто на передке вкалывает, тот и награду должен иметь соотв. за это, а не просиживая в тылу получать непонятно за что.
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