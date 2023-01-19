Мінфін рф у 2023 році скоротить до нуля частку євро у Фонді національного добробуту (ФНД), у ньому залишаться лише китайські юані, рублі та золото.
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Мінфін рф позбудеться євро у Фонді нацдобробуту до кінця року
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:19
Мінфін рф позбудеться євро у Фонді нацдобробуту до кінця...
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Мінфін рф позбудеться євро у Фонді нацдобробуту до кінця року
Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:25
Re: Мінфін рф позбудеться євро у Фонді нацдобробуту до кінця
Треба правильно писати новину: до кінця року мінфін РФ позбудеться Фонду національного добробуту
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