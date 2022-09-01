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Банківський рахунок за
кордоном для ФОП: всі ньюанси

Банківський рахунок за кордоном для ФОП: всі ньюанси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:24

Банківський рахунок за кордоном для ФОП: всі ньюанси

Пропонуємо до обговорення:
Утім, є нюанс – гроші повинні повернутися назад в Україну.

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Банківський рахунок за кордоном для ФОП: всі ньюанси
R2
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нюанси, а не нЬюанси ...
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