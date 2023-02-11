Щоправда, порядок такого контролю не визначений (про це повідомляє організація з безоплатної правової допомоги «Юридична сотня»).
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Отримання повістки від роботодавця: мобілізація в Україні
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Додано: Нед 12 лют, 2023 12:39
Отримання повістки від роботодавця: мобілізація в Україні
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Дивися повний текст
Отримання повістки від роботодавця: мобілізація в Україні
Додано: Нед 12 лют, 2023 12:39
День, когда на ЧП попытаются вручить повестку, будет зачастую последним, когда там видели сотрудника.
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