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У Києві здають в оренду за 2
тис. дол "золоту" квартиру...

У Києві здають в оренду за 2 тис. дол "золоту" квартиру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 01:52

У Києві здають в оренду за 2 тис. дол "золоту" квартиру...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві пропонують в оренду незвичну квартиру. Вона оформлена в стилі, який в народі прозвали "пшонка-стайл", через надмірну позолоту та ліпнину. Хоча, власники кажуть, що це дизайнерський ремонт, виконаний за авторським проєктом.

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У Києві здають в оренду за 2 тис. дол \"золоту\" квартиру (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 01:52

посуточно должна зайти, с залогом и арендой костюмов
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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