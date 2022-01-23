Народні депутати пропонують штрафувати водіїв за порушення правил безпечного перевезення тварин в автомобілях.
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Перевезення домашніх тварин в автомобілі: депутати пропонують запровадити нові штрафи
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Додано: Нед 19 лют, 2023 09:52
Перевезення домашніх тварин в автомобілі: депутати...
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Перевезення домашніх тварин в автомобілі: депутати пропонують запровадити нові штрафи
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