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Інвестиції в нерухомість:
куди вкладати гроші

Інвестиції в нерухомість: куди вкладати гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 21:16

Інвестиції в нерухомість: куди вкладати гроші

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вкладення грошей у нерухомість — це основний спосіб інвестування, як завдяки надійності цього варіанту, так і завдяки недостатньому розвитку фондового ринку.

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Інвестиції в нерухомість: куди вкладати гроші
R2
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Не під час війни
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