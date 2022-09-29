В Україні вкладення грошей у нерухомість — це основний спосіб інвестування, як завдяки надійності цього варіанту, так і завдяки недостатньому розвитку фондового ринку.
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Інвестиції в нерухомість: куди вкладати гроші
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Додано: Нед 26 лют, 2023 21:16
Інвестиції в нерухомість: куди вкладати гроші
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Інвестиції в нерухомість: куди вкладати гроші
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