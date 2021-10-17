Finance.ua: Де зберігати гривню: 7 варіантів

З «дохідністю» та «доступністю» Що ви робите із зарплатою відразу після її отримання? Роздаєте борги, а на решту суми живете, купуючи по можливості долари і євро? Якщо ні, то цей текст повинен вас зацікавити.
Ощадний рахунок FlexSave від ПроКредит Банку Тим клієнтам, хто віддає перевагу надійності і стабільності іноземних банківських установ, припаде до душі пропозиція від німецького ПроКредит Банку.
Но только в самом ПроКредите конская комиссия на РКО. Ранее было 165 грн/мес, сколько сейчас не знаю. Это даже хуже СЕНС-банка, где платные пакетки стоят 25 или 150 грн в месяц (там хоть можно выполнить условие для бесплатного обслуживания)