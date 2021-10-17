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Finance.ua: Де зберігати
гривню: 7 варіантів

Finance.ua: Де зберігати гривню: 7 варіантів
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:01

Finance.ua: Де зберігати гривню: 7 варіантів

Пропонуємо до обговорення:
З «дохідністю» та «доступністю»
Що ви робите із зарплатою відразу після її отримання? Роздаєте борги, а на решту суми живете, купуючи по можливості долари і євро? Якщо ні, то цей текст повинен вас зацікавити.

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D2
 
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Забули про вклад у Глобусі під 10%
Igorenya
 
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Всего 7 вариантов ?
Маловато будет
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 01:02

Re: Finance.ua: Де зберігати гривню: 7 варіантів

Ощадний рахунок FlexSave від ПроКредит Банку
Тим клієнтам, хто віддає перевагу надійності і стабільності іноземних банківських установ, припаде до душі пропозиція від німецького ПроКредит Банку.

Но только в самом ПроКредите конская комиссия на РКО. Ранее было 165 грн/мес, сколько сейчас не знаю. Это даже хуже СЕНС-банка, где платные пакетки стоят 25 или 150 грн в месяц (там хоть можно выполнить условие для бесплатного обслуживания)
Sanyok77
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Модератори: Ірина_, Модератор

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