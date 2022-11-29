Про це йдеться в повідомленні компанії.
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«Укртелеком» оцінив втрати через війну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 07:12
«Укртелеком» оцінив втрати через війну
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«Укртелеком» оцінив втрати через війну
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