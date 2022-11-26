В останній день січня Міністерство оборони повідомило про зміни в порядку нарахування грошового забезпечення для військових.
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Зарплати і надбавки військових: що змінилося з березня
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Додано: Пон 06 бер, 2023 20:21
Зарплати і надбавки військових: що змінилося з березня
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Зарплати і надбавки військових: що змінилося з березня
Додано: Пон 06 бер, 2023 20:22
В учебці так за січень і лютий ніхто не отримав преміальні.
І зарплата за лютий 20276.32.
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:38
А що на рахунок строквиків? В них заробітна плата так і залишається в 420 грн.?
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