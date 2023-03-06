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Finance.ua: Де і як купити ОВДП у 2023 році
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:36
Пропонуємо до обговорення:
Ось які умови вам можуть запропонувати
Ще кілька років тому купівля облігацій внутрішньої державної позики (скорочено – ОВДП) була прерогативою банків та юридичних осіб. Населення неохоче зв'язувалося з цим видом цінних паперів.
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D2
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:36
Чому серед можливих продавців немає СЕНС Банк, у якого жодної комісії на операції з військовими ОВДП і переважно завжди краща ціна? Перевірено на власному досвіді. Чи це рекламна стаття?
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pv1673
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:03
@pv1673 можливо тому, що це російський банк, а просувати вороже, навіть якщо воно дешевше, не надто гарна ідея
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l_e_x
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:09
Купити можна через будь-яку компанію чи банк, яка має ліцензію торгівця цінними паперами. І їх набагато більше ніж у статті.
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idfpai
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:32
У Sense банку умови придбання ОВДП краще ніж у того ж Приватбанку, а в огляді його нема. Якось дивно виглядає.
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adamsmittttt
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:33
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greenozon
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:37
pv1673 написав:
Чому серед можливих продавців немає СЕНС Банк, у якого жодної комісії на операції з військовими ОВДП і переважно завжди краща ціна? Перевірено на власному досвіді. Чи це рекламна стаття?
А Вы, я так понимаю, - работник этой Альфы, да? Обошли вниманием вашу русскую конторку, да? Или решили, что переименовались, и все? Вон Форварду это не помогло...
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:42
adamsmittttt написав:
У Sense банку умови придбання ОВДП краще ніж у того ж Приватбанку, а в огляді його нема. Якось дивно виглядає.
Еще один любитель "русскага мира" нарисовался. Откуда вы только вылезаете?
Странно ему...
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