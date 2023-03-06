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Finance.ua: Де і як
купити ОВДП у 2023 році

Finance.ua: Де і як купити ОВДП у 2023 році
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:36

Finance.ua: Де і як купити ОВДП у 2023 році

Пропонуємо до обговорення:
Ось які умови вам можуть запропонувати
Ще кілька років тому купівля облігацій внутрішньої державної позики (скорочено – ОВДП) була прерогативою банків та юридичних осіб. Населення неохоче зв'язувалося з цим видом цінних паперів.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:36

Чому серед можливих продавців немає СЕНС Банк, у якого жодної комісії на операції з військовими ОВДП і переважно завжди краща ціна? Перевірено на власному досвіді. Чи це рекламна стаття?
pv1673
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:03

@pv1673 можливо тому, що це російський банк, а просувати вороже, навіть якщо воно дешевше, не надто гарна ідея
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:09

Купити можна через будь-яку компанію чи банк, яка має ліцензію торгівця цінними паперами. І їх набагато більше ніж у статті.
idfpai
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:32

Re: Finance.ua: Де і як купити ОВДП у 2023 році

У Sense банку умови придбання ОВДП краще ніж у того ж Приватбанку, а в огляді його нема. Якось дивно виглядає.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:33

в цьому огляді більше продавців ОВДП :)

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:37

  pv1673 написав:Чому серед можливих продавців немає СЕНС Банк, у якого жодної комісії на операції з військовими ОВДП і переважно завжди краща ціна? Перевірено на власному досвіді. Чи це рекламна стаття?

А Вы, я так понимаю, - работник этой Альфы, да? Обошли вниманием вашу русскую конторку, да? Или решили, что переименовались, и все? Вон Форварду это не помогло...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:42

  adamsmittttt написав:У Sense банку умови придбання ОВДП краще ніж у того ж Приватбанку, а в огляді його нема. Якось дивно виглядає.

Еще один любитель "русскага мира" нарисовался. Откуда вы только вылезаете?
Странно ему...
Искатель
 
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