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Finance.ua: Де і як купити ОВДП у 2023 році
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Ось які умови вам можуть запропонувати
Ще кілька років тому купівля облігацій внутрішньої державної позики (скорочено – ОВДП) була прерогативою банків та юридичних осіб. Населення неохоче зв'язувалося з цим видом цінних паперів.
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D2
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:36
Чому серед можливих продавців немає СЕНС Банк, у якого жодної комісії на операції з військовими ОВДП і переважно завжди краща ціна? Перевірено на власному досвіді. Чи це рекламна стаття?
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pv1673
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:09
Купити можна через будь-яку компанію чи банк, яка має ліцензію торгівця цінними паперами. І їх набагато більше ніж у статті.
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idfpai
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:32
У Sense банку умови придбання ОВДП краще ніж у того ж Приватбанку, а в огляді його нема. Якось дивно виглядає.
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adamsmittttt
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:33
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Додано: Пон 08 тра, 2023 11:19
І в якій ситуації зараз Фридом фінанс?…
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 03:14
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