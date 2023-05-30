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Cauvo Capital – брокер,
з яким можна заробляти

Cauvo Capital – брокер, з яким можна заробляти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:27

Cauvo Capital – брокер, з яким можна заробляти

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні кількість залучених до інвестування людей зростає в геометричній прогресії. Одним з найкращих способів для примноження коштів є Форекс-трейдинг.

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Cauvo Capital – брокер, з яким можна заробляти
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:41

Пока претензии только к поддержке. Я с ними никогда не хотел долго болтать, но конечно, что они заинтересованы чтоб я торговал, поэтому иногда позванивают, странными интонациями спрашивает, все ли у меня нормально, вообще впервые с таким сталкиваюсь. Единственное хорошо – это платформа. И исполнение и функционал меня устраивает. Немного подвисает на активном рынке, но это жалоба с натяжкой. Конкретных и весомых проблем не было.
khlddanao
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Повідомлення Додано: Чет 06 кві, 2023 17:44

Два дня назад зарегистрировался и хочу использовать выгоду от бонусного счета. Для того, чтобы получить бонус, нужно счет пополнить на сколько? Я смотрел, что в СauvoCapital депозит на самую минимальную сумму - это пятьсот долларов, этого хватит для получения бонуса?
jacopsety78
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Повідомлення Додано: П'ят 28 кві, 2023 17:42

Самое главное, я считаю, что cauvocapital не мошенники. У них есть лицензия (информация с сайта - license number C119023932 operating under the Financial Services Commission (‘FSC’) regulation in Mauritius) . Лицензия предусматривает какие—то гарантии, что брокер не мошенник, что работает честно, по правилам.
eriondurohu74
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 17:54

Кто считает, что Cauvo Capital мошенники?
В сети можно встретить упоминания «экспертов-ноунеймов», якобы Cauvo Capital являются мошенниками. На самом деле, такие отзывы являются проделками конкурентов, которые не знают иного способа, как поднять себе репутацию, как очернить ее другому.
Этот брокер представлен на рынке не первый год, это первое. Второе - трейдеры со всего мира с ним торгуют и не жалуются. Хочется также отметить, что это официальный брокер, который имеет лицензию на деятельность C119023932. Так что в сотрудничестве с Cauvo Capital бояться нечего.
finuser550
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